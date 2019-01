Johannesel ja Allanil on komme omaette kabet mängida. Jaanus hurjutab sellepärst Johannest. Mare on tulnud Allanile külla, et rääkida Jaanuse sünnipäeva tähistamisest. Uuevariku köögis meelitab Richard Ülot naljajuttu ajama, kuid Richard vihastab. Anne-Mai kutsub teda korrale. Kristjani ja Laine suhe pöördub taas vanadesse rööbastesse. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

