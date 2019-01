Downton Abbeys on jälle pulmad ja oma õnne leiab lõpuks ka Edith. Kuna Carsoni tervis jätab soovida, on Barrow'l võimalus tulla Downtoni ülemteenriks. Doktor Clarksonil on häid uudiseid lord Mertoni kohta ja nii mõnigi paar hakkab kokku saama. Üheskoos saadetakse ära 1925. aasta ja astutakse lootusrikkalt uude aastasse.

