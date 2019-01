Alma keeldub hotellis töötamast ja Jaanusel on selle üle hea meel. Ahven tutvustab Arele hotelli, kuid Are lahkub sealt hoopis koos Georgiga. Georg tuleb Mornasse, et Almaga nõu pidada. Pallode mesitalus muretsevad ema Helle ja isa Jaak Pille tuleviku pärast. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel