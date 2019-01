Mary üritab Edithiga leppida ja Edithilgi on lõpuks lootust õnnele, kuid tema saladus ähvardab endiselt kõike rikkuda. Henry püüab kohaneda elu ja kasuisa rolliga Downton Abbeys. Thomas leiab uue töökoha. Ka Molesley saab uue tööpakkumise. Carson on silmitsi tõsiasjaga, et ta polegi haavamatu.

