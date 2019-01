Eesti elektrisüsteem seotakse Venemaast lahti aastaks 2025 ning esimene, 141 miljoni eurone rahasüst on Brüsselist saabunud. Kui suur väljakutse on elektrivõrgu sünkroniseerimine Kesk-Euroopaga ja kuhu liigub lähiajal elektri hind? "Esimese stuudio" külaline on Eleringi juht Taavi Veskimägi. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel