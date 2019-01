Kutsuge ämmaemand!

Ämmaemandad, kes harilikult vanglas sünnitusi vastu võtavad, haigestuvad grippi ja õde Julienne ning Trixie värvatakse neid asendama. Lapseootel Stella Crangle kardab, et pärast sünnitust võtavad vanglaametnikud temalt lapse ära, kuigi ta tahab ennast parandada. Shelagh ja dr Turner kavatsevad hakata oma peret looma, kuid nende sügavaks kurvastuseks selgub, et läbipõetud tuberkuloosi tõttu ei saa Shelagh lapsi. Fred satub piinlikku olukorda, kui Chummy sünnipäevaks hangitud teatripiletid osutuvad võltsituks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel