Eesti on väga puhta õhuga, kuid ometi jõuab meie kopsudesse iga hingetõmbega tuhandeid saasteaineosakesi. Kõige ohtlikumad nendest vähendavad meie eluiga umbes viis kuud! Ja mõtle, Tallinnas elades võib su eluiga jääda lausa 7,7 kuud lühemaks! Aga kui palju lüheneks sinu eluiga näiteks Hiinas elades? Vaatame lähemalt, mis mõjutab välisõhu kvaliteeti ja mida sa teha saad, et seda parandada. Tootja Downtown Pictures OÜ.

