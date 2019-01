4. oktoobril 1980. aastal põrkasid Tallinna südalinnas, Balti jaamas kokku kaks elektrirongi. Surma sai kaheksa inimest, vigastatuid oli kümneid. Õnnetuse kohta levis palju kuulujutte. Ajakirjandus tohtis edastada vaid napi sõnumi. Valitses seisukoht, et Nõukogude riigis ei juhtu õnnetusi ja kui õnnetus siiski juhtunud oli, tuli seda varjata oma kodanike, eriti aga välismaailma eest. Asja tõsisem arutelu ametlikes ringkondades siiski toimus ja on osavõtnutel tänaseni meeles. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel