Iseolemine

Iseolemise neljandal hooajal kohtume inimestega, kellel füüsilise või vaimse tervise probleemide tõttu tuleb hakkamasaamise nimel pingutada keskmisest enam. Margus Saar küsib, mis on toimetuleku võti, millest leida innustust ja kuidas raskused üledada? Mida saavad end terveks pidavad inimesed erivajadustega inimeste elu lihtsustamiseks teha? Seljaaju kahjustusega Madis tunnistab, et ta märkab, kui teda vaadatakse ja see ei ole alati mugav: Ma püüan sellistel hetkedel minna teise inimese silmadesse ja mõelda, et mida ta tunneb, kui ta mind vaatab. Madis Markiga kohtus saatejuht Margus Saar. Saatesarja toimetajad on Iiris Saluri ja Piret Suurväli, režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Aarne Kraam, tootja AA Visioon Stuudio