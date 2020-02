Eesti saatkond Moskva südames

Eesti saatkond Moskvas on märgilise tähendusega. See on Eesti välisesindus, mis on järjepidevalt Eestiga seotud olnud pea sada aastat. Lugusid saatkonna majast ning Eesti-Vene suhetest räägivad teiste hulgas ajaloolane David Vseviov, Moskvas elanud ja töötanud ajakirjanik Neeme Raud ning endine suursaadik Marina Kaljurand. Saatejuht-toimetaja Ave Häkli, režissöör Antti Häkli, tootja Brightnez OÜ.