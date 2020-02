"Imre ja Taarapiigad" tulevad Tartust. Õed Meril ja Marianne on saanud lauluarmastuse oma muusikaõpetajast emalt. Mõlemad on seotud laulustuudioga.

"Imre ja Taarapiigad" tulevad Tartust. Õed Meril ja Marianne on saanud lauluarmastuse oma muusikaõpetajast emalt. Mõlemad on seotud laulustuudioga Fa-diees, kus Marianne õpib ja Meril õpetab. Praegu kulub enamus aega aga kodule ja lastele, sest mõlemad õed on aastaste tütarde emad. Peresõber Imre Saareleht on pidanud maha suurel hulgal karaoke võistlusi ja pärjatud mitmel korral ka karaoke-kuningaks. Oma suurimaks kireks peabki Imre muusikat ja laulmist. "Iiukala" on neljaliikmeline: Janno Elmi ehk Jännu, Indrek Kääramees ehk Kelm, Indreku täditütar Tiivi Lipp ja Raivo Avango, kes on Janno ning Indreku bussijuhtideks koolitanud. Muusikat pole "Iiukala" liikmed päevagi õppinud. Pilli mängitakse ja laulu lauldakse mitte noodi vaid nooda järgi, nagu saareelanikele kohane. Jannot, Indrekut ja Tiivit ühendab peale muusika ka Kassari saar, kus nad on veetnud kogu oma lapsepõlve ning kus Indrek ja Tiivi elavad ka praegu. Saatejuhid Gerli Padar ja Henrik Normann, režissöörid Marko Piirsoo ning Maire Radsin.