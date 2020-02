Ülol on valgustuslik plaan ja ta ei hoia end tagasi, et see ka ellu viia. Torimi päeva toob selline kaval ettevõtmine kindlasti värvi juurde.

Ülol on valgustuslik plaan ja ta ei hoia end tagasi, et see ka ellu viia. Torimi päeva toob selline kaval ettevõtmine kindlasti värvi juurde. Kristjan süveneb fotograafia salapärasesse maailma ja õpetajaks satub talle ootamatult Saara. Midagi on õhus ka Are ja Georgi vahel, aga nagu õhulossidel kombeks, ei püsi nad igavesti. Siiski - kas lahkujad seisavad varemetel või paistab juba eemalt uus projekt? Uuevarikul juhtub aga midagi väga kummalist. Peremees on äkitselt haaratud muusikast! Millise näo teeb selle peale Annemai?