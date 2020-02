Tagatargemad

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis alustas tegevust väärikate ülikool. Kes need väärikad on ja mida nad õppida tahavad, seda uurima lähemegi.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis alustas tegevust väärikate ülikool. Kes need väärikad on ja mida nad õppida tahavad, seda uurima lähemegi. Erki Kaikkoneni võib kutsuda igaveseks õpilaseks. Kuigi teadmisi on ta omandanud nii ehitus- kui kokakunstis, leiab mees ikka ja jälle midagi, mis õppimist vajab. Tiim koos Hannesega jätkab valmistumist Tartu maratoniks ja teeb seda tõeliste sportlastena alpilaagris.