Eestis kirjutatakse uusi oopereid harva. "Pilvede värvid" on erakordne noore helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri teos Jaan Kruusvalli samanimelise näidendi ainetel, ja see on üks viimaseid Roman Baskini lavastajatöid. Laur Lomperi libretol põhinev ooper räägib ühe pere loo aastatel 1987-1993. Peaosades on Jassi Zahharov, Helen Lokuta, Mati Turi, Juuli Lill, Janne Ševtšenko ja Ita Ever. Dirigeerib Kaspar Mänd. Režissöör on Erle Veber, helirežissöör Teet Kehlmann, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Ruth Alaküla.