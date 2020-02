Rahvusülikooli sada aastat

Eestikeelne Tartu Ülikool on värskelt alustanud oma teist aastasadat. Sajand tagasi loodud rahvusülikool on näinud nii hoogsa arengu perioode kui võidelnud püsimise eest koos eesti rahvaga. Rahvusülikooli sünd ja kasvamine on andnud meile eestikeelse tippülikooli rahvusvahelises teadusmaailmas. Saates heidame pilgu rahvusülikooli sajale aastale ja tulevikule läbi keele, teaduse, tudengite ja arhitektuuri.