1941. aastal valmistub viieteistkümneaastane Lina (Bel Powley “Carrie Pilby”) kunstikooliks, esimesteks kohtamisteks ja kõigeks, mida suvel on pakkuda. Ühel ööl küüditatakse Lina koos ema ja noorema vennaga Siberisse. Lina isa mõistetakse surma. Lina võitleb kartmatult elu eest, tõotades endale, et kui ta jääb ellu, mälestab ta oma lähedasi ja tuhandeid endasuguseid, jäädvustades nende läbielatu joonistustes ja kirjutustes. Ta riskib kõigega, pannes oma sõnumid kunsti keelde, lootes, et need jõuavad vangilaagrisse ja annavad isale teada, et nad on elus. Vaid uskumatu jõud, armastus ja lootus aitavad Linal ja tema omastel üle elada ühe päeva teise järel. Ent kas ainult armastusest piisab ellujäämiseks? „Tuhk lumel” on haarav lugu, mis võtab hingetuks ja toob ilmsiks inimvaimu imelise loomuse. Põhineb Ruta Sepetyse romaanil “Hallaaegade algus”.