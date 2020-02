Kuninganna aed

Aasta vältel filmitud dokumentaal avab meile kõrgete müüride taga varjul oleva imelise aia. 39 aakril võib kohata hulgaliselt erinevaid metsalilli

Aasta vältel filmitud dokumentaal avab meile kõrgete müüride taga varjul oleva imelise aia. 39 aakril võib kohata hulgaliselt erinevaid metsalilli, erinevaid linnuliike, liblikaid ja veel palju muud. Näeme intervjuusid aednike, bioloogide ja mesinikega, kelle ülesanne on tagada, et kogu see elurikkus sujuvalt toimiks. Juttu tuleb ka aia põnevast ajaloost ja muuhulgas näeme kaadreid lapsena seal mängivast kuninganna Elizabethist.