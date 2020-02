Perekond Suurkask on läbi ja lõhki musikaalne. Isa Tiit ja tema kolm last - Siim, Sandra ja Susan - ilma muusikata elada ei saa. Kui Susan ja...

Perekond Suurkask on läbi ja lõhki musikaalne. Isa Tiit ja tema kolm last - Siim, Sandra ja Susan - ilma muusikata elada ei saa. Kui Susan ja Vahipataljonis aega teeniv Siim praegu aktiivselt muusikaga ei tegele, siis Tiit ning Sandra tegutsevad tänagi ansamblis "Rivaal". Nende vastasvõistkonnaks on kollektiiv nimega MaKaMaTa. Nimi vihjab, nagu oleks pereansambel kogu aeg magamata, kuid tegelikult on nad saanud nime Tauri Tallermaa algatusel. Sõber Mardi, poeg Kareli, kasupoeg Mark-Markose ja Tauri enda nimetähtedest sobitub kokku just selline nimi. Magamata võib neid mehi aga kuulata küll, sest kõike jagub küllaga: musikaalsust, head tuju ja peent huumorit. Saatejuhid Gerli Padar ja Henrik Normann, režissöörid Marko Piirsoo ning Maire Radsin.