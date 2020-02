Virve on, Virve jääb“ on portreefilm armastatud laulumemmest Virve Kösterist, lihtsast saarenaisest, kes loob laule merest ja armastusest ning...

„Virve on, Virve jääb“ on portreefilm armastatud laulumemmest Virve Kösterist, lihtsast saarenaisest, kes loob laule merest ja armastusest ning mis juba looja eluajal muutuvad rahvalauludeks. Virve on eesti rahvamuusika maastikul omaette nähtus. Ta on loonud üle 200 laulu, olles nii sõnade kui ka meloodia ainuautoriks. Tema lugusid mängitakse järjepidevalt eesti raadiojaamades, tema looming on populaarne nii eakate kui ka noorte muusikasõprade hulgas. Virve laulud, mälestused ja juhtumised on omavahel väga tihedalt seotud. Nii nagu need on põimunud Virve elus üheks palmikuks, kasvavad need üksteisest läbi ka filmis. Tema kolm suurt armastust on meri, kodusaar Kihnu ning ta enda laululooming. Virve maailm on nii võluv, et isegi temale Kihnu külla tulnud president ei saa sõna suust... Tegevprodutsent Mark Soosaar ja režissöör Vaiko Edur.