Oliver-Sten istub Morna linnapea kabinetis ja lohutab telefoni teel murelikke kodanikke. See pakub suurt lõbu sisseastunud Raivo Tiigile. Alma paneb tähele, et Ahven on hakanud sagedamini hotelli baaris käima. Miks, jätab ta paraku küsimata. Saara ilmutab ootamatuid oskusi, on see siis kavalus või salakavalus, aga seeläbi muutuvad Irise päevaplaanid. Evelin on Tallinnas hädas oma lastega.