Reisikaaslane

Kolmanda saate külaline on lauludiiva Anne Veski. Saame teada, et ta armastab kinzat ja häid nalju. Mis aga teeb talle rõõmu, mille üle kurvastab, kus kohas tabas teda edu ja mitu tundi tuli tal ükskord järjest laulda? Seda kõike saame teada retroauto Volga GAZ-21ga mööda Tallinna tänavaid sõites.