Üha rohkem ostetakse uusi asju ja katkised tarbeesmed leiavad tee prügikasti, seega jäätmete kogused aina kasvavad.Tartu paranduskelder pakub võimaluse avatud töötubades meistrite abiga pikendada tarbeesemete eluiga.Paranduskeldrisse võib tulla nii katkise seeliku , kui katkise jalgrattaga.Väike-laukhani on ülemaailmselt ohustartud linnuliik. Suurimaks ohuks on lindude küttimine nende rändeteedel ja talvituspaikades.Rootsis Nordens Ark-i loomaaias paljundadakse väike-laukhanesid loodusesse asustamiseks.Meie tihaseperest tunneb halli rüü järgi ära salu- ja põhjatihase.Välimuselt on nad väga sarnased, märksa kergem on neid eristada hääle järgi. Kahte halli tihaseliiki iseloomustab ka paaritruudus surmani.Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Ander Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Karl Ander Adami, heli Taisto Uuslai, Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.