Hotellibaaris toimub sel päeval nii mõndagi: Alma on endalegi üllatuseks natuke häiritud, et Are oma uut direktorirolli liiga tõsiselt võtab. Ja ennäe, kes varsti sisse astub - Harry Ahven, kes pole siin samuti ammuaega käinud. Riks lööb Uuevarikul Annemai hingetuks ootamatu ettepanekuga. Tallinnas aga võnguvad aina suuremad pinged Evelini ja Georgi vahel.