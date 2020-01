Perekond Aru pereansamblis „Unistus“ musitseerivad 9-aastane Mirjam, 12-aastane Kristjan, 5-aastane Helena ja isa Margus, kelle kitarrimängu...

Perekond Aru pereansamblis „Unistus“ musitseerivad 9-aastane Mirjam, 12-aastane Kristjan, 5-aastane Helena ja isa Margus, kelle kitarrimängu võibki kuulama jääda. Perekond Laanela pereema Maris suudab aga karudki tantsima panna. Just seda tegi ta oma mehega kolm aastat tagasi. Aasta tagasi hakkas isa Marek ka laulma. Poegade Markus Arti ja Marten Lauri suuremad muusikalised võidud on veel ees. Nad usuvad, et kui pere kokku hoiab, siis saab kõikide asjadega hakkama. Saatejuhid Gerli Padar ja Henrik Normann. Režissöörid Marko Piirsoo ja Maire Radsin.