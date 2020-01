Keskpäevane praam

Jaanilaupäevasele Virtsu-Kuivastu vahet sõitvale praamile satuvad kokku kõige erinevamad inimesed 1967. aasta suvest: süüdimatu armunud paar, sõjainvaliid koos oma õe mahajäetud tütrega, neli murdekogujast tudengineidu ja neli "noort spetsialisti", vaksalijuuksur, bussitäis mandril käinud saarlasi jne. Haige peaga tüürimees laseb keelule vaatamata laevale kaks kütuseautot ja peagi selgub, et praamil seisva veoauto furgoonis on süttinud puuvill. Sellest oleks võinud hea tahtmise korral teha oma aja kohta põneva katastrooffilmi, ent lugu osutus vaid süütuks oludraamaks. Juhan Smuuli dialoog on kohati vaimukas, mõnigi situatsioon ja kahekõne "sulaselgelt" julge. Süüdlased ei saa karistada, vaid jätkavad süüdimatult oma teekonda. Stsenarist Juhan Smuul, režissöör Kaljo Kiisk, operaator Jüri Garšnek. Osades Ada Lundver, Eino Tamberg, Enn Kraam, Kalju Karask, Robert Gutman jt.