Juhtub nii, et mitmes kodus tõuseb probleemiks räim - see ühtede poolt pilatud ja teiste poolt ülistatud kodumere kala.

Juhtub nii, et mitmes kodus tõuseb probleemiks räim - see ühtede poolt pilatud ja teiste poolt ülistatud kodumere kala. Nii Almal, Lainel kui ka Marel on põhjust selle üle mõelda. Linnavalitsuses aga arutavad Uku ja Oliver-Sten, hiljem ka vallavanem Raivo, kuidas käivitada fondi, Vissi poolt pakutud suuremat summat. Viss täpsustab ise asjaolusid.