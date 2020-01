"Kevade" tegelased on täiskasvanud ja jälle täies hoos tegutsemas. Paunverre saabuvad kaks noort naist, kuid oma meelehärmiks avastab rätsep Kiir, et tegemist on linnast tulnud konkurentidest õmblusmamslitega. Külaintriigid ei aita olukorda lahendada ja nii otsustab Kiir Juuli ning Maaliga sõbraks saada. Peagi on Juuli tanu all, aga Kiire peres ei olda päris kindlad, mitu naist ta endale võttis. Muuhulgas leiab Kiir, et ta võiks Vabadussõjas langenud venna eest endale talu saada. Arvo Kruusemendi lavastatud komöödia võtab kokku Oskar Lutsu romaanidele tugineva filmitriloogia. Paunvere sümpaatsetes elanikes on midagi sedavõrd püsivalt eestlaslikku, et ilmselt leiaksime nad ikka veel mõnes väikelinnas tegutsemas. Osades Margus Lepa, Aare Laanemets, Anne Reemann, Liina Tennosaar, Riina Hein-Aare, Tõnu Kark, Ain Lutsepp, Ita Ever, Kaljo Kiisk jt.