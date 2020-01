Skeptikuna kuulsust kogunud mustkunstnik armub neidu, kes suudab teda uskuma panna elust teispoolsuses.

Maagia kuuvalgel / Magic in Moonlight, USA-Prantsusmaa 2014 Rež: Woody Allen, os: Colin Firth, Emma Stone Skeptikuna kuulsust kogunud mustkunstnik armub neidu, kes suudab teda uskuma panna elust teispoolsuses. Stanley (Firth) on Euroopa ringreisil oma seninägematute trikkidega publikut vaimustanud fakiir, kes ei usu ühtegi selgetnägijat. Sõbra palvel asub ta paljastama järjekordset meediumit, kelleks osutub noor ja kaunis neiu Sophie (Stone). Mida rohkem veedab mees naise seltsis aega, seda enam ta veendub, et tema võluval kaaslasel võivad tõepoolest olla sensitiivi võimed. Pealegi puutub pragmaatilise meelega Stanley esimest korda elus kokku maagilise tundega, mida nimetatakse armastuseks esimesest silmapilgust. “Maagia kuuvalgel” on vanameister Woody Alleni (“Ilmaratas”) džässirütmidest kantud romantiline komöödia, mille tegevus toimub Prantsuse Rivieral 1920. aastatel. Peaosades Oscari võitjad Emma Stone (“La La Land”) ja Colin Firth (“Kuninga kõne”).