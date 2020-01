Reisile minuga

Maasaid on isemoodi rahvas. Nad ei söö metslooma liha. Nad ei hari põldu. Nad joovad veiste verd ja usuvad , et kõik maailma veised kuuluvad neile. Tansaanias elab üle 126 etnilise grupi. Me kohtume mitme erineva suguharu esindajaga. Tansaanias filmisid Henrik Normann, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio