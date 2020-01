Täna õhtul on stuudios perekond Mirt ja perekond MÕMM.

Pereansamblis „Mirtel“ on kokku neli graatsiat. Õed Piret ja Merit laulavad vokaalansamblis „MIRT“. Neile on toeks samas ansamblis laulev kaunihäälne Elerin, kes on hetkel seitsmendat kuud lapseootel. Neljas graatsia Hedi on Pireti abikaasa vanavanaonu poja tütretütar, kes lõpetab gümnaasiumit ja laulab bändis „Mucky“. Kõiki ühendab lauluõpetaja Toomas Voll, kelle käe all võetakse laulutunde. Sireenidele vastukaaluks on pereansambel „MÕMM“, kes oskab elust mõnu tunda. Ema Marju juhendab näiteringi ja kirjutab ise laule, tütar Hanna õpib viiulit, kasupoeg Tanel tegutseb ansamblis "Poissmehed", Marju vend Targo aga armastab karaoket. Saatejuhid Gerli Padar ja Henrik Normann. Režissöörid Marko Piirsoo ja Maire Radsin.