Tänases saates teeme väikese tiiru Kagu-Eestis. Külastame kirikut, mille järgi on legendi kohaselt Põlva omale nime saanud, käime Taevaskojas ja...

Tänases saates teeme väikese tiiru Kagu-Eestis. Külastame kirikut, mille järgi on legendi kohaselt Põlva omale nime saanud, käime Taevaskojas ja uudistame, mida põnevat on pakkuda vanal postiteel. Saatekülalised on Põlva maavanem Ulla Preenden ning Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Tootja Eesti Kristlik Televisioon.