Einar on Alma pool ja viimasele teeb muret mehe külmetunud olek. Einar aga, põhimõtteline mees, on pahane, et talle on koju saadetud linnavalitsuse lohutuskiri keskkütte kallinemise asjus. Tal ju polegi keskkütet! Oliver-Sten ei tea, kuidas Merilinile öelda, et neid oodatakse tema ema sünnipäevale. Jah, just nimelt kahekesi! Mõndagi huvitavat leiab aset ka väikeses kohvikus.