"Sügisball" on inspireeritud Mati Undi samanimelisest romaanist ja räägib kuuest üksteisega riivamisi kokku puutuvast magalaelanikust, keda kõiki ühendab üksindustunne. Noor kirjanik Mati luurab eksnaise akende taga ja läheneb uutele naistele, kuid tulutult. Üksluise eluga vanapoisist meestejuuksur August Kask kiindub väikesesse tüdrukusse, tollele lähenedes aga süüdistatakse teda pedofiilias. Üksikema Laura vaatab telekast "Ogalinde" ja tõrjub meeste lähenemiskatseid, kuna ei suuda neid usaldada. Arhitekt Maurer mõtleb inimkonna heaolu peale, on aga unustanud omaenese naise, kes omakorda otsib lohutust šveitser Theo juurest. Theo meeldib naistele, kuid madala sotsiaalse staatuse tõttu ei võeta teda tõsiselt. Film räägib inimeste eraldatusest ja võimetusest teisteni jõuda. Samas leidub seal muigeid ja absurdi ning mõni vastavalt häälestunud vaataja võib isegi laginal naerda saada. Kui katsuda kuidagi žanri määratleda, siis võib öelda, et "Sügisball" on süsimust komöödia üksindusest, ahastusest ja lootusetusest. Filmi tegijad võitsid 2006. aastal Veiko Õunpuu esimese lühifilmiga "Tühirand" pea kõik kohalikud filmiauhinnad. "Sügisball" võitis aga maineka Veneetsia filmifestivali kõrvalprogrammi "Horisondid" peaauhinna. Osades Rain Tolk, Juhan Ulfsak, Taavi Eelmaa, Mirtel Pohla, Tiina Tauraite, Maarja Jakobson, Sulevi Peltola, Raivo E. Tamm, Ivo Uukkivi jpt. Režissöör ja stsenarist Veiko Õunpuu. Tootja Kuukulgur Film.