On meie aeg

Nina süüdistab Peterit, et ta on seotud pisargaasi-rünnakuga. Peakokk on koha üles öelnud ja Gustaf ning Bellan püüavad Ninat veenda, et ta kutsuks Calle appi. Lilly meelitab Maggani põrandaalusesse homoklubisse, millel on tõsised tagajärjed. Nina ootab klubisse tähtsat külalist.