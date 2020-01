Taevakütid

Röövlinnud on tugevuse, kiiruse ja suursugususe sümbol. See, kuidas nad kasutavad oma meeli, kui osavalt nad lendavad...

Röövlinnud on tugevuse, kiiruse ja suursugususe sümbolid. See, kuidas nad kasutavad oma meeli, kui osavalt nad lendavad ja kui palju neil on erinevaid jahistrateegiaid, võtab suisa hinge kinni. Haukad, pistrikud ja kotkad on vallutanud kõik elupaigad maakeral. Röövlinnud elatavad ennast saagipüüdmisega, tehes seda pealtnäha ilma vaevata, ja sellepärast imetletakse ning austatakse neid paljudes kultuurides.