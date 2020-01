Esimeses saates võtavad mõõtu pereansambel Männiste ja perekond Brandt. Raplamaalt pärit pereansamblisse kuuluvad isa Kaupo ja tema andekad ning...

Igas saates astub vaatajate ette kaks laulvat perekonda. Esimeses saates võtavad mõõtu pereansambel Männiste ja perekond Brandt. Raplamaalt pärit pereansamblisse kuuluvad isa Kaupo ja tema andekad ning musikaalsed lapsed Märten ja Merit. Nende esinemist lihtsalt peab kuulma! Tallinna perekond Brandt koosneb spontaansetest ja julgetest õdedest Reedast ning Reilist. Nende eeslauljaks on Reili 8-aastane tütar Lucia. "Perepidu" annab inimestele võimaluse tulla stuudiosse ja laulda ennast vaatajate südamesse just sellistena nagu nad on. Saatejuhid Gerli Padar ja Henrik Normann, režissöörid Marko Piirsoo ja Maire Radsin.