Teeliste kirikud

Mööda Eestimaad ringi rännates kohtame paljusid paiku ning kirikuid, mis on seotud Maarja nimega. Tänases saates uurimegi, kust on alguse saanud Maarjamaa nimelugu. Lisaks ronime 69 meetri kõrgusesse baroksesse kellatorni, uudistame unikaalset Oleviste kiriku Maarja kabelit ja üht Lääne-Eesti võimsamat kindluskirikut. Saatekülaline on Vello Salo. Tootja Eesti Kristlik Televisioon.