Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Midagi oleks nagu muutunud. Tarmo ja Maive ei olegi Tagamõtsa külas kõigile kättesaadavad, vaid on...

Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Midagi oleks nagu muutunud. Tarmo ja Maive ei olegi Tagamõtsa külas kõigile kättesaadavad, vaid on kuhugi kadunud. Külarahvas on hädas ja keegi ei aita neid. Agu tuleb teatega, et Tarmo on Maivele üllatuse teinud, viinud ta veekeskusesse. Koos otsustatakse Tagamõtsadele nende patud andeks anda ja neid omakorda üllatada. Üllatuse valmistamise käigus lepivad ära ka need, kes kuidagi ära leppima ei peaks. Üllatuslaulu Maivele ja Tarmole laulab Puura Väino. Hommikune ärkamine reaalsusesse lõpetab ilusa muinasjutu. Stsenarist Jan Rahman, lavastaja Gerda Kordemets.