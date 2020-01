Jordaanias on ligikaudu 1,3 miljonit süürlast, kellest umbes 655 000 on registreeritud pagulased, neist omakorda üle 236 000 on kooliealised lapsed, kellest paljud pole oma elus kunagi pagulaslaagrist väljas käinud. Mõne teise riigi kõrval on ka Eesti panustanud sellesse, et need lapsed saaksid laagris õppida ja tegutseda nagu nende eakaaslased mujal maailmas. Keegi ei oska aga öelda, millal ja millega elu laagrites lõpeb. Autor Mirko Ojakivi, režissöör Mati Kark.