Mets on teema, mis puudutab igat Eestimaa elanikku. Eriti teravaks läheb olukord, kui RMK tuleb lageraiega külametsa. Kohalikud elanikud koguvad allkirju raietööde vastu ja võitlevad oma metsa eest. Üle Eesti toimuvad RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud, mis peaksid pakkuma kompromiss-lahendusi. Kahjuks on juhtumeid, kui kohalikud saavad raiest teada alles lageraielangi ääres seistes. "Osoon" on Kose elanike metsakoosolekul. Valgeselg-kirjurähn on Euraasia looduslike lehtpuu- ja segametsade tunnusliik, kes pesitseb ka Eestis, kuid on meil haruldane. Meie läänenaabrite juures Rootsis elas valgeselg-kirjurähn veel 20. sajandi alguses paljudes paikades. Intensiivse metsamajandamisega on elupaigad hävitatud ja järele on jäänud vaid mõni üksik pesitsuspaar. Nordens Arki loomaaias paljundadakse valgeselg-kirjurähne tehistingimustes, et neid siis loodusesse asustada. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Mattias Veermets, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.