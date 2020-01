Oh sa jeerumite jeerum ja tuhat müristust! Nii hüüab Jaanus Peterson – ja on ka põhjust. Nende perre sündis uus inimene, sedapuhku tütar.

