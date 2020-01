Mõistlik või mõttetu

Metsalate pereema Marika on otsustanud oma sõltumatust kinnistada isikliku auto soetamisega.

Kuigi eelmises saates selgus, et Metsalate pere saaks edukalt hakkama ka ühe autoga või isegi autota, siis on pereema Marika otsustanud oma sõltumatust kinnistada isikliku auto soetamisega. Valikus on neli sõiduvahendit - bensiiniga ja diisliga nelivedu; hübriid ning elektriauto. Jarmo Tuiskiga koos püütakse leida kõige mõistlikum lahendus pereema unistuste ja tegelike vajaduste vahel laveerides. Saatejuht Lisette Kampus. Mõtestaja Mari Jüssi, ökoloogik PhD Kristjan Piirimäe.