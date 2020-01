Doktor Martin

Martin peab tegema demonstratsioonoperatsiooni, aga Buddy on kadunud. Keni tulek on Alile ja Bertile halb uudis.

Martin peab tegema demonstratsioonoperatsiooni, aga Buddy on kadunud. Keni tulek on Alile ja Bertile halb uudis. Penhale on masendatud, et tema eelkäija Mark Mylow tuleb tagasi ja püüab juurdlust üle võtta.