Ajaloolane Lucy Worsley ja antiikesemete asjatundja Mark Hill uurivad meelelahutuse ajalugu. Lucy saab teada, kuidas diivan on muutnud inimeste käitumist ja miks on Chippendale'i mööbel populaarne ka tänapäeval. Markile avaldatakse Inglise portselani salajane koostisosa ja ta läheb külla antiigikaupmehele, kelle kogus on nii mõnigi haruldane ese.