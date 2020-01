Reisile minuga saade alustab uut hooaega. Saates on Henrik Normanni uskumatud seiklused Serengeti rahvuspargis Tansaanias.

Ei maksa arvata, et safaril saab sõita konditsioneeritud õhuga autos ja kihutada mööda asfaltteid. See on päris piinav loksumine mööda auklikke kruusateid kuskil 30-kraadises palavuses. Telklaagritel pole ümber mingeid aedu ja sellepärast saavad loomad tulla sind tervitama ka öösel. Saates kõik suure viisiku loomad: lõvid, elevandid, pühvlid, ninasarvikud ja leopardid. Tansaanias filmisid Henrik Normann, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.