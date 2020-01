Pärast tulekahju on maa mustaks põlenud ja suitseb. Millised pered suutsid ellu jääda ja kes on ikka veel kadunud?

Pärast tulekahju on maa mustaks põlenud ja suitseb. Millised pered suutsid ellu jääda ja kes on ikka veel kadunud? Paduvihm toob uut lootust ja maa muutub jälle roheliseks paradiisiks. Emalõvi Kali on elus, kuid üks ta poeg on kadunud. Gepard Kike naaseb ja peab õpetama oma täiskasvanud kutsikaid ise hakkama saama. Bakari tuleb tagasi, kui naabrid ähvardavad tema peret, ja näitab taas üles suurt vaprust. Vana isaelevandi surm toob kõik pered kokku ja vana vaen unustatakse. Kui paavianide seas hakkab maksma uus kord, on looduse harmoonia taastatud ja tulevik paistab helge.