Eesti lood

Film jälgib Andres Sõbrast ühe hooaja jooksul korvpallimängu dirigeerimas.

Andres Sõber figureerib korvpalliareenil juba eelmise sajandi seitsmekümnendate lõpust alates ja tema mahlased väljaütlemised, emotsionaalne suhtlemisstiil ning selge nägemus platsil (ja ka selle kõrval) toimuvast on teinud temast ühe koloriitseima kuju Eesti spordis. Ükskõik, mida temast ka arvatakse - alates mölalõuast kuni Eesti korvpalli päästjani -, külmaks ei jäta ta kindlasti kedagi. Film jälgib portreteeritavat ühe hooaja jooksul korvpallimängu dirigeerimas, püüdes samal ajal jõuda ka mängule eelneva ja järgneva emotsioonini ning vaadata, milline on avalikkuses ülimalt enesekindel, isegi provokatiivselt praaliv Sõber fassaadi taga. Režissöör-operaator Taavi Arus, produtsent Kalle Konrad. Tootja Well Well OÜ.