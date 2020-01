Olla või mitte olla - see on Maarjale ja Tiiale igapäevane küsimus. Nad on valinud olemise. Nende motoks on - ligipääs elule.

Olla või mitte olla - see on Maarjale ja Tiiale igapäevane küsimus. Nad on valinud olemise. Nende motoks on - ligipääs elule. Kaks vastandlikku ja samas sarnast naist, Maarja Kaplinski ja Tiia Järvpõld, jagavad Margus Saarele oma elamise rõõmu. Režissöör Eva Katariina Taimre, toimetaja Iiris Saluri, produtsent Aarne Kraam, tootja AA Visioon Stuudio.