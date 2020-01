Kui koduloomad välja arvata, on Jaak Pallo Mummi talus sedapuhku päris üksi. Abikaasa Helle on Mornas Pillel abiks.

Kui koduloomad välja arvata, on Jaak Pallo Mummi talus sedapuhku päris üksi. Abikaasa Helle on Mornas Pillel abiks. Aga enne, kui üksindus rusuvaks muutub, kostab automürinat - vana sõber Uku saabub külla, et välja selgitada, kas vanuigi on sõprusesse mõrad sisse tulnud. Jaanus saab vanaema Alma käest järjekordse portsjoni elutarkusi. Oliver-Steni elus on tõeline rõõmupäev - Merilin on Austraaliast tagasi!