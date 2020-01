Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Küla on Tagamõtsa perele selja pööranud. Perepoeg Kaspar-Oskar tunneb, et on saanud liiga...

Võrumaa, Tagamõtsa küla, Tagamõtsa talu. Küla on Tagamõtsa perele selja pööranud. Perepoeg Kaspar-Oskar tunneb, et on saanud liiga vähe tähelepanu ja otsustab teha midagi, mis ta tähelepanu keskpunkti toob. See lõpeb korraliku autoavariiga, mille tagajärjel tuleb kohale lisaks külarahvale ka ajakirjandus: reporter Nutovi Mirjam on kaameraga platsis. Tarmo ja Maive vaagivad oma suhteid terapeudi juures. Külarahvas otsustab aastaid kestnud Tagamõtsade võimu kukutada. Stsenarist Jan Rahman, lavastaja Gerda Kordemets.